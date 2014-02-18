من مهاجم الصفاقسي الذي يخشاه جمعة ويوسف؟

كشف وائل جمعة مدافع الأهلي ومحمد يوسف المدير الفني للفريق عن المهاجم الذي يخشاه الثنائي في صفوف الصفاقسي التونسي وهو فخر الدين بن يوسف وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل على كأس السوبر الإفريقي.

وقال وائل جمعة لـFilGoal.com " بلا شك فخر الدين بن يوسف هو أخطر مهاجمي الصفاقسي التونسي".

كما أكد يوسف "أهم لاعب في صفوف الصفاقسي التونسي هو فخر الدين بن يوسف، شاهدته من قبل أكثر من مرة وسأكلف أحد مدافعي الفريق بمراقبته طوال المباراة".

وقاد فخر الدين بن يوسف فريق الصفاقسي للفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي كما سجل الهدف القاتل في شباك مازيمبي والذي أهدى للفريق التونسي لقب كأس الكونفدرالية.

ويبلغ فخر الدين بن يوسف من العمر 22 عاما وهو لاعب دولي بمنتخب تونس إذ شارك مع النسور الخضراء في 13 مباراة سجل خلالها هدفين.