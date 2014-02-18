ريهانا تضع عقدا باللغة العربيّة وتسهر بعباءة خليجية

بدأت النجمة العالمية Rihanna التسوق لعيد ميلادها المصادف في الـ 20 من الشهر الحالي ،محاولة الظهور بنمط جديد أكثر وعياً ومرتدية عقد باللغة العربية.

وشوهدت Rihanna داخل متجر MONCLER الذي يتخصص في تصميم المعاطف الشتوية في بيفرلي هيلز ترتدي فستاناً أبيض طويل يظهر جمال جسدها، كما وضعت عقداً باللغة العربيّة كانت قد ظهرت به منذ اسبوع يحمل كلمة أو اسم "جيريمي" دون معرفة إن كان يحمل معنى معينا لها.

كما التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لها أثناء توجهها لتناول العشاء في مطعم Giorgio Baldi الذي يقدّم المأكولات الإيطالية في لوس أنجلوس مرتدية playsuit فوقه سترة طويلة مفتوحة ومميّزة بتصميمها وألوانها وطبعاتها ، وبدا كأنه مستوحى من عباءة خليجية .

يذكر أن المخرج العالمي Philipp Paulus تقدم بدعوى قضائية ضد النجمة Rihanna بتهمة اقتباس فكرة كليب أغنيتها "S&M" من سلسلة صوره الشهيرة "Paperworld"، ومن المتوقع أن تمثل نجمة "البوب" أمام القضاء في الأسابيع القليلة المقبلة.

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