مسلسل مهند وإيلين في العالم العربي بالتزامن مع تركيا

كما توقعنا في "سيدتي نت" في خبر سابق عرض شبكة قنوات MBC لمسلسل كيفانش تاتليتوغ (مهند) الجديد "سيد كورت وشورى" بالتزامن مع عرضه في تركيا، كونها أوّل قناة تبنّت وعرضت على شاشتها الدراما التركية، فازت قناة MBC مصر بالعرض الأول الحصري للمسلسل، بالتزامن مع عرضه في تركيا، وبدأت منذ أيام في الترويج له عبر بثها إعلانه الترويجي الثالث، حيث يظهر بطلا العمل مهند وإيلين، وهما يمتطيان الحصان الأبيض وسط الغابات.

ولم تحدّد بعد القناة ما إذا كانت ستعرض المسلسل مثل قناة "ستار" التركية مساء الرابع من شهر مارس (آذار) المقبل، أم بعد هذا التاريخ بأسابيع، إذ تعرض حلقة واحدة في تركيا، مقابل خمس حلقات في العالم العربي، علماً أن الحلقة الواحدة في تركيا تعادل ثلاث حلقات على القنوات العربيّة.

والعمل رومانسي تاريخي تدور أحداثه في حقبة العشرينيات من القرن الماضي، في فترة إندلاع الثورة البلشفية الروسية، وقد انتهى فريق العمل من تصوير أهم مشاهد حلقاته الأولى في روسيا وعاد إلى تركيا منذ أيام جراء إلتزام بطلته الممثلة العراقية الأصل فرح زينب عبد الله بحضور إفتتاح فيلمها السينمائي الجديد "مسألة صغيرة في أيلول" ويشاركها بطولته آنجين أكيوريك الشهير بكريم في مسلسل "فاطمة".

ويتوقع للعمل الذي يرجح أن يعرض لثلاثة مواسم درامية أعلى نسبة مشاهدة في تركيا والعالم العربي، حيث حصدت إعلاناته الترويجية نسبة مشاهدة قياسية تجاوزت الـ9 ملايين مشاهد تركي عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب، ناهيك عن قناة "ستار" التركية و MBC مصر التي بدأت بعرض المسلسلات التركية الجديدة والقوية بالتزامن مع عرضها في بلدها الأصلي تركيا.

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