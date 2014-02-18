هذه هي أعمار النجمات العربيات الحقيقية

يُعرف عن النجمات أنهنّ يخشين الاعتراف بأعمارهنّ الحقيقية. وعندما تتجرأ إحداهن على الكشف عن عمرها، فإنها تعمد ببساطة إلى حذف بضع سنوات منه، لأنّ عقدة الشباب الدائم ربما تبقى الهاجس الذي يُلاحق النجمات اللواتي يحرصن على البقاء شابات في عيون المعجبات والمعجبين، يُسعفهنّ في مساعيهنّ العمليات التجميلية القادرة على إخفاء الآثار التي أظهرها على وجوههنّ الزمن.

اللافت في الفترة الأخيرة أننا شهدنا تسابقاً بين النجمات إلى الكشف عن أعمارهن الحقيقية، فيما الأخريات لا يزلن محتفظات بقوة بالسر الخطير، ربّما لأن استمراريّتهن تكمن في إطلالاتهنّ الشبابية وتصرّفاتهن ومظاهرهن، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنجمات اللواتي يصنّفن في خانة فنانات الشكل.

غادة عبد الرازق وأحلام في منتصف الأربعينات

غادة عبد الرازق اعترفت أخيراً بأنها لم تتجاوز الثالثة والأربعين من عمرها، مشيرة إلى أن زواجها في سنّ مبكرة كان سبباً في إنجابها ابنتها "روتانا" التي تزوّجت وأنجبت طفلتين. غادة التي أقسمت أنّها من مواليد سنة 1970، قد لا تكون صادقة، إذ تشير بعض المعلومات إلى أنّ جواز سفرها الحقيقي يكشف أنّها من مواليد سنة 1965، ما يعني أنّها تبلغ الـ 49 من العمر. وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت أنها تنوي الاعتزال في سنّ الخمسين، وهو ما فعلته قبل عدّة أيّام، عندما قالت إن العملين اللذين تنوي تصويرهما حالياً هما آخر أعمالها الفنية.

صادف يوم الخميس المنصرم عيد ميلاد فنانة الخليج أحلام، حيث أكملت الـ45 عاماً.

سميرة سعيد خمسينيّة

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد أن عمرها الحقيقيّ يبلغ 56 عاماً، واعتبرت أنه من المستحيل أن يظلّ الإنسان صغيراً وشاباً طوال عمره. ولكنّ من المهم للإنسان أن يحافظ على شكله، وأن يعتمد نمط حياة معتدلاً ونظاماً غذائياً صحياً، وأن يُمارس الرياضة، وأن يكون متوازناً في حياته العادية.

نجوى كرم وشريهان على مشارف الخمسين

فاجأت النجمة اللبنانية نجوى كرم جمهورها خلال السنة الماضية بإعلان عمرها الحقيقي البالغ 47 عاماً. ولأنّ نجوى من مواليد شباط/فبراير، فهذا يعني أنها ستبلغ عامها الـ48 خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفنانة المصرية شريهان كشفت أن عمرها الحقيقي هو 48 عاماً، وليس 50 عاماً، كما كتبت بعض الصحف.

أما الفنانة ورد الخال فأعلنت أنّ عمرها الحقيقي هو 41 عاماً، واستغربت كيف أن بنات جيلها "لا يكبرن"، وقالت: "هني بيصغرو بعمرن وأنا بكبر".

جيني وسيرين ونانسي في الثلاثينات

نشرت جيني إسبر على صفحتها على "فيس بوك" عبارة، فيها أنها تخشى من المجهول أكثر من خشيتها من التقدّم في السنّ، معلنة أنّها لا تخجل من ذكر عمرها، مشيرة إلى أنها من مواليد سنة 1980، أي أنها في الـ 34 من عمرها.

الفنانة سيرين عبد النور قالت إنها من مواليد سنة 1977، مما يعني أنّ عمرها 37 عاماً. وهي تؤكد أنّها متصالحة مع نفسها، وهي لا تخجل من الكشف عن عمرها الحقيقي.

وكشفت نانسي عجرم في برنامج "أنا والعسل" أنها من مواليد سنة 1983، ما يشير إلى أنها في الـ30 من عمرها.

هيفا وهبي وعمر ملتبس

هيفا وهبي ترفض في العادة الإفصاح عن عمرها. لكن وثيقة رسميّة انتشرت عبر المنتديات، ولم تلبث أن سُحبت من التداول، تُظهر أنّ تاريخ ميلاد النجمة يوافق سنة 1972. ولكنها عندما سألها أحد المعجبين عن عمرها الحقيقي كان جوابها: "أنا ageless".

شيرين عبد الوهاب من مواليد سنة 1980، أي أنها ستكمل عامها الـ 34 خلال هذه السنة.

هند صبري تبلغ من العمر 34 عاماً.

حنان الترك من مواليد سنة 1974، أي أنها في الـ39 من عمرها.

منى زكي كشفت قبل 3 أعوام أنّ عمر زوجها أحمد حلمي يبلغ 41 عاماً، فيما تبلغ من العمر 34 عاماً؛ وهذا يعني أنها ستكمل خلال هذه السنة عامها الـ37، وأحمد حلمي الـ 44.

مي عز الدين كشفت لمعجبيها أنها من مواليد 19 يناير 1980 في أبو ظبي، أي أنها أصبحت في عامها الـ34.

نجمات يعترفن بأعمارهن

قبل عامين، اعترفت جومانا مراد بأنها في السابعة والثلاثين من العمر، وأنها تزداد جمالاً كلما تقدّم بها العمر، وبأنها متأكدة من أنها عندما تصل إلى سنّ الأربعين ستكون ساحرة وجميلة. كلام جمانة يؤكد أنها ستبلغ خلال هذه السنة الـ 39 من العمر.

كشفت النجمة شيرين في سنة 2009، والتي شكلت ثنائياً ناجحاً مع النجم عادل إمام في عدد من أفلامه، أنها ستكمل عامها الـ 56، خلال شهر أكتوبر/شباط. وهذا يعني أنها ستبلغ عامها الـ61.

ميريام فارس قالت إنّ عمرها الحقيقي هو 30 عاماً، وإنها تنتظر الأربعين بشغف.

أما علا غانم فأكدت أنها من مواليد الكويت في سنة 1971، أي أنها في الـ 43 من العمر.

من جانبها، أعلنت أنغام في برنامج "أنا والعسل" أنها تبلغ من العمر 40 عاماً، وأوضحت أن الجمهور يعرف أنها تغنّي منذ سنوات، ولا يصحّ أن تكذب عليه وتخبره أنها تبلغ 30 عاماً.

إليسا من مواليد سنة 1972، برغم أنّ بعض المصادر تُشير إلى ولدت في سنة 1971، أي أنّ عمرها يبلغ 42 عاماً أو 43 عاماً.

وهذه نبذة عن أشهر أعمار النجمات باعترفاتهن:

ديانا حداد من مواليد سنة 1976، ويبلغ عمرها 37 عاماً.

نوال الزغبي من مواليد سنة1971، وعمرها 43 عاماً.

أصالة نصري من مواليد سنة 1969، وعمرها 45 عاماً.

كارول سماحة من مواليد سنة 1972، وعمرها 42 عاماً.

مايا دياب من مواليد سنة 1978، وعمرها 36 عاماً.

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