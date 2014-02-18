مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 في تفجيرات جنوبي بغداد

قتل 7 أشخاص وأصيب 20 بجروح في انفجار ثلاث سيارات مفخخة في بغداد اليوم الثلاثاء، حسب ما ذكرت مصادر أمنية وطبية كما جاء في “سكاي نيوز عربية”.

وقال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية العراقية لوكالة “فرانس برس” إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 12 بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في منطقة البياع في جنوب بغداد.

وانفجرت سيارة ثالثة في حي الإعلام القريب من البياع، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية بجروح، وفقا للمصدر ذاته.

وأكد مصدر طبي رسمي لـ”فرانس برس” حصيلة ضحايا هذين الهجومين.

وكانت بغداد شهدت ليلة دامية، الاثنين، حيث قتل 16 شخصا وأصيب العشرات بجروح في انفجار أربع سيارات مفخخة في عدة مناطق، بينها حي أور في شمال العاصمة حيث قتل سبعة أشخاص، ومنطقة الكرادة (وسط) حيث قتل سبعة أشخاص أيضا.

ويعيش العراق منذ أن اجتاحته في عام 2003 قوات تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، على وقع أعمال عنف يومية تشمل هجمات مسلحة وانتحارية وتفجيرات، قتل فيها عشرات الآلاف.

ومنذ بداية فبراير الحالي، قتل أكثر من 470 شخصا في أعمال العنف في البلاد حسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استنادا إلى مصادر أمنية وطبية، فيما قتل أكثر من 1450 شخصا في هذه الأعمال منذ بداية العام الحالي.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى أعلى مستوياتها العام الماضي بمقتل 8868 شخصا، حسب تقديرات الأمم المتحدة.