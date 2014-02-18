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ضبط 800 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بحوزة مدير مخبز بالدقهلية

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ضبط 800 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بحوزة مدير مخبز بالدقهلية ضبط 800 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بحوزة مدير مخبز بالدقهلية

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية أخطارا من شرطة بتشكيل حملة تموينية تحت أشراف ضباط ومفتشى تموين الإدارة أسفرت عن ضبط احد الاشخاص ومقيم بناحية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط المدير المسئول عن مخبز سياحى حر بدون ترخيص بناحية منشاة الإخوة مركز أجا وذلك لحيازته وتجميعه عدد 16 شيكارة دقيق طباقى مدعم استخراج 80%زنة الواحدة 50 كجم باجمالى وزن 800كجم وذلك بقصد تصنيعها خبز حر والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لإحكام القانون رقم 163لسنة 1950 والقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 67لسنة 2006 والقانون رقم 359 لسنة 1956 .

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