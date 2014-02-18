تأجيل طعن البلتاجى والشاطر على تشكيل دوائر لمحاكمة قضايا الإرهاب لـ18 إبريل

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تقدم بها محمود أبو العنيين محامي خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وطعن على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتشكيل 8 دوائر لمحاكمة المتهمين بقضايا إرهاب وأحداث العنف التي شهدتها البلاد على أن تنعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة لجلسة 18 مارس المقبل.

واختصمت صحيفة الطعن كلا من وزيري العدل والداخلية ورئيس محكمة استئناف الفاهرة بصقاتهم القانونية.

وقالت صحيفة الطعن على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة أنه معيب بالإنحراف التشريعي لأنه استند إلى انتقاء دوائر معينة وقضاة محددين لنظر دعاوي بعينها كما ان القرار خالف أحكام محكمة النقض وقواعد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي اشترط ” اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم لترتيب الدوائر .