محافظ الجيزة : إزالة 28 كافتيريا مخالفة بطريق إسكندرية الصحراوى

تقوم محافظة الجيزة بالتنسيق مع أجهزة القوات المسلحة وشرطة المرافق بتنفيذ خطة عاجلة لإزالة ورفع الإشغالات بالطرق السريعة الموجودة بزمام المحافظة خاصة طريق مصر – إسكندرية الصحراوى ، بعد ما لوحظ فى الفترة الأخيرة إنتشار المقاهى العشوائية والتى تمثل مظهراً غير حضارى ومأوى للخارجين على القانون .

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن الحملة أسفـرت عن إزالة 28 كافيتريـا مقامة بدون ترخيص بالطريق العام و”غرز” للشاى والمأكولات ومأوى للخارجين عن القانون بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر .

وأضاف أن الحملة تم تنفيذها بطريق إسكندرية الصحراوى بدءاً من الكيلو 28 وحتى الكيلو 84 بالوحدات المحلية نكلا ووردان وبنى سلامة كما تم تحرير 5 محاضر أشغالات طريق للمخالفين .

وأكد المحافظ أن الحملات تتم بالتعاون مع القوات المسلحة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وإدارة مرور الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة البحث الجنائى والأجهزة المحلية ، وتهدف إلى وضع نهاية لأى مظاهر غير عشوائية وإعادة الإنضباط للشارع الجيزاوى وفرض هيبة القانون .

وأوضح الدكتور على عبد الرحمن أن الحملة لم تؤثر على الحالة المرورية بوصف هذا الطريق السريع والهام بالمحافظة ..مشيرا الى أن مثل هذه الحملات تنفذ بالتوازى على مستوى جميع المراكز والمدن والاحياء لاعاده الانضباط وضبط المخالفين.

وقال محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينه منشأة القناطر إنه تم مصادرة أنابيب بوتاجاز و3 كوريك موتور كهرباء ولاقيه حديد وكشاف إنارة وتم إيداع المضبوطات مخازن المدينة بمشاركة معدات الوحدة المحلية المختصة .

أ ش أ