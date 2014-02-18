بلاغ ضد محافظ الفيوم ووكيل التعليم بتهمة إهدار المال العام

أقام مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم دعوى قضائية حملت رقم ” 1597 لسنة 2014 ” ضد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بصفته ، ومحمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته بعد قرار حل مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم ومحاولة إلغاء انتخابات التجديد النصفي .

وأوضح المستشار القانوني للنقابة في الدعوة التي رفعها ضد كل من محافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم أنهما قد تسببا في إهدار أصوات المعلمين الناخبين السابقين وإهدار أموال النقابة الفرعية بالفيوم بالقرار الذي استخرجه المحافظ وكذلك عدم استناد القرار لانتقاء ركن السبب إذ لم يوضح القرار سبب حل النقابة إلا للمجاملة والبعد عن الصالح العام ، كما وجه فريق الدفاع في المذكرة التي قدمها في الدعوة إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من قبل المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم وعدم الإلمام التام بالأمور الإدارية أثناء إصدار القرارات مما جعلهم يضربون بالقوانين والمواد الدستورية عرض الحائط من أجل مجامله البعض .

وفي السياق نفسه أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الرابعة – حكمها بجلسة الخميس الماضي في الدعوى رقم 370 لسنة 2014م مستعجل القاهرة ، عدم اختصاص الأمور المستعجلة بدعوي وقف انتخابات المعلمين.

ويدرس الآن مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم الموقف القانوني لكل من تم اختيارهم في القائمة التي كلفها المحافظ بإدارة شئون النقابة ومحاولة تعطيل الانتخابات وإهدار المال العام وتشتيت صفوف المعلمين ومحاولة افتعال الأزمات داخل النقابة واستغلال مناصبهم الوظيفية في التحريض وتعطيل مسيرة العمل حسب بيان صادر من المجلس النقابى الذى قرر المحافظ تغييره لانتماءه لجماعة الإخوان المسلمين .