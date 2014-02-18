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مجلس الصحة الإقليمي في المنوفية يناقش مواجهة الانفلونزا الموسمية

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مجلس الصحة الإقليمي في المنوفية يناقش مواجهة الانفلونزا الموسمية مجلس الصحة الإقليمي في المنوفية يناقش مواجهة الانفلونزا الموسمية

مجلس الصحة الإقليمي في المنوفية يناقش مواجهة الإنفلونزا الموسمية

عقد الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية الاجتماع الثانى لمجلس الصحة الإقليمى لمناقشة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمرض الإنفلونزا الموسمية و توفير عقار التاميفلو ( كبسولات – وشراب) بجميع مستشفيات المحافظة وتوفير جميع المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية (  أقنعة – قفازات ) على مستوى جميع المستشفيات الحكومية بالمحافظة .

شارك فى الاجتماع وكيل وزارة الصحة , مدير إدارة المستشفيات بالمديرية , مدير إدارة الجودة ، مقرر المجلس القومى للإعاقة بالمحافظة ، مدير إدارة الطوارئ , مدير عام الطب العلاجى , رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر.

أكد محافظ المنوفية على تنفيذ اجراءات مكافحة العدوى بداخل المستشفيات ونشر الوعى الصحى والرسائل الصحية والتثقيفية عن طريق الرائدات الريفيات والثقافة الصحية والإعلام السكانى وعمل ندوات فى جميع المصالح الحكومية لنشر الوعى عند المواطن والتنسيق بين جميع المستشفيات بالمحافظة ( الجامعة التعليمى – التامين الصحى – العامة والمركزية ) فى استقبال وعلاج هذه الحالات وتحسين أداء الخدمات .

يذكر أن محافظة المنوفية شهدت ثلاثة حالات وفاة بإنفلونزا الخنازير بمستشفى شبين الكوم التعليمى وحميات شبين الكوم واحتجاز العشرات ما بين مصاب ومشتبه بداية من شهر فبراير الجاري .

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