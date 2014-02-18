” قومى الطفولة” يطالب بتعديل قانون الطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة كامل تقديرها واحترامها لقضاء مصر الشامخ وللمستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة وللحكم الصادر وفقا للمادة 111 وتعديلاتها بالقانون 126/ 2008 في قضية الطفلة زينة ، مشيرة إلي أن المجلس كان أول من تحرك يوم الأحد الماضي وطلب النقض علي الحكم نظرا لبشاعة الجريمة لأنها قضية رأي عام هزت مصر من هول الصدمة والعدوان علي الطفلة البريئة زينة .

وأوضحت العشماوي – فى تصريح لها اليوم – أن المجلس يرى أنه يتعين تعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم البشعة مثل جريمة الطفلة زينة ، ووضع ضوابط لتلك الجرائم ، ووفقاً لجلل الحدث.

واشارت الى أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل ، لاسيما بنص المادة 111 التي تنص علي أنه لا يجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد ، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما ، ويتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 عاما وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة وصدمت المجتمع المصري ، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يتراءى له.

وطالبت بضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم ، والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره 18 عاما ، خاصة بعد إنتشار ظاهرة إستخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن 15 عاما فقط ، بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده.

وذكرت أن المجلس كان قد أصدر بيانا يومى الاحد والاثنين الماضيين بعد الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة وهم محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله ، بالسجن 15 عاما ، لكل منهما ، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات ، مع النفاذ ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس ، للتهم المنسوبة إليه ، من الأولى وحتى الرابعة ، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.

أ ش أ