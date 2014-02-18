بلاغ من لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين بالفيوم ضد المجلس

قال مصطفى خليل ، الأمين العام للجنة تيسير الأعمال بنقابة المعلمين الفرعية بالفيوم ، أن اللجنة فوضت محمد ربيع عويس عضو لجنة تيسير الأعمال للتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة حمل البلاغ رقم 2912 لسنة 2014 بتاريخ الاثنين 17 فبراير للمطالبة بالتحقيق في وقائع عثر عليها بالنقابة تشوبها مخالفات ، ضد مجلس النقابة الصادر قرار الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم رقم 40 لسنة 2014 بتجميده ، وتشكيل لجنة تضم 21 من أعضاء النقابة لتيسير أعمال النقابة لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس بناء على طلب العديد من أعضاء النقابة .

وتضمن البلاغ اتهامات تضمنها الحساب الختامي للنقابة باستغلال أتوبيسات النقابة في الحشد لاعتصام رابعة العدوية والنهضة ، وواقعة أخرى عبارة عن مساحة أرض تم شراءها من أحد قيادات مكتب الإرشاد بالفيوم بمبلغ 24 مليون جنيه بينما سعرها لا يجاوز بأي حال من الأحوال 2 مليون جنيه فقط .

وأكد الأمين العام للجنة تيسير الأعمال بالنقابة ، أن اللجنة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة حمل رقم 1669 لسنة 2014 في 16 فبراير ، تناشد قوات الأمن فحص 10 حجرات داخل النقابة مغلقة بتعليمات من المجلس المجمد وتقع بالقرب من صالة الأفراح الخاصة ويخشى أن تكون بداخلها مواد مخالفة ، كما تم الكشف عن تنظيم إفطار جماعي ليوم واحد تكلف 100 ألف جنيه بالإضافة إلى وجود 180 ألف جنيه دعاية من النقابة لدستور الإخوان الذي تم وقف العمل به بعد ثورة 30 يونيه .

وطالب الأمين العام للجنة تيسير الأعمال ، قوات الشرطة بتشديد الإجراءات الأمنية حول النقابة خشية أن ينفذ البعض تهديداتهم بحرق النقابة لحرق المستندات .

ومن جهته نفى محمد حتيتة نقيب المعلمين بالمجلس المجمد الاتهامات وقال أنها لا تتعدى افتراءات ولا يوجد أرض من حيث المبدأ تم شراءها أو بيعها من أي شخص ، مشيراً إلى أن النقابة شرعت في بناء برج مكان محطة تقوية إرسال المحمول بالنقابة بعدد طوابق يصل إلى 10 ملايين جنيه وكان من المتوقع أن يدر عائد يصل إلى 2 مليون جنيه بشكل شهري .

وأضاف أن النقابة راعت في عملها الضمير وخدمة المعلمين ، و قال إن النقابة طبعت حوالي 1500 نسخة لكل من الدستور لتوزيعها على المدرسين بالنقابة للاطلاع فقط دون توجيه أو ضغط للتصويت بنعم أو لا ، وكان سعر النسخة لا يتعدى 280 قرش ولا يوجد مبلغ بهذا الحجم .

وأضاف أن كل شئ موجود بالحسابات ومباحث الأموال العامة طلبت المستندات عن شهور يونيه ويوليو وأغسطس العام الماضي وقدمنا لها كافة المستندات رغم أن النقابة لا تتعامل سوى مع الجهاز المركزي للمحاسبات والنقابة العامة للمعلمين ، لكن موقف النقابة القانوني صحيح لذا تقدمنا بالمستندات لأن أموال المعلمين لا يجوز صرفها في أغراض وأهداف سياسية خارج إطار المعلمين .