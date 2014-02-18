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مد أجل الحكم في دعوى إدراج “حماس” منظمة إرهابية لجلسة 25 فبراير

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مد أجل الحكم في دعوى إدراج “حماس” منظمة إرهابية لجلسة 25 فبراير مد أجل الحكم في دعوى إدراج “حماس” منظمة إرهابية لجلسة 25 فبراير

حماس

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،برئاسة المستشار كريم حازم وامانة سر ثروت صالح  مد اجل الحكم فى الدعوى المطالبة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية لجلسة 25 فبراير.

وكان سمير صبرى المحامى، قد قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.

وذكر صبرى فى دعواه، أنه من المعروف للجميع أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية فى فلسطين، ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية، وأدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أنه من المعلوم ارتباطها بعلاقات وطيدة بالإخوان الإرهابيين، وترجع نشأت العلاقة إلى انتساب حماس إلى الجذور الإخوانية فى فلسطين، وفى بيانها رقم 6 الصادر فى 11 فبراير 1988، أكدت أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان.

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