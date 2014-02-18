“هيئة الاستعلامات” تُدين تفجير طابا وتؤكد: الإرهاب لن ينال من شعب مصر

أدانت الهيئة العامة للاستعلامات الحادث الإرهابي الذي نال من الحافلة السياحية قرب منفذ طابا البري، متوجهة بخالص العزاء لأسر الضحايا وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن ذلك الحادث الإرهابي الخسيس الجبان لن ينال من مصر وشعبها، ولن يثنينا عن المُضي قُدماً نحو تحقيق استحقاقات خارطة الطريق، وتحقيق الديمقراطية المنشودة في مصر.

وقال عبد الصادق أن أذرع الجماعات الإرهابية قد امتدت لأبناء شعوب العالم أجمع، مؤكداً على أن ما يحدث من إرهاب أصبح يستهدف الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، ولا ينفصل عن الأعمال الإرهابية السابقة عليه، وأن مصر مصممه كل التصميم علي حماية ضيوفها الأجانب، بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف رئيس الهيئة بأن الأيادي الخفية التي تقف وراء تلك الأحداث أياً ما كانت؛ شخوصاً أو دولاً أو جماعات، لن تنال مُرادها وستبوء أعمالها بالفشل، ومن يدعم تلك الأعمال الدنيئة أو يمولها أو يخطط لها ويحرض عليها ستندثر أعماله، وسيذكره التاريخ عند بيان الأمور وانقلاب الفعل على الفاعل.

وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية بنقل آثار تلك الأعمال الإرهابية، وأن تتحمل ما عليها من مسئولية في نقل ما تتعرض له مصر وضيوفها من أبناء شعوب العالم من خسة الأعمال إلى العالم الخارجي بما يدعم ويساند مصر وشعبها في اقتلاع جذور الإرهاب من مصر والعالم.