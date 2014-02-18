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توجيه الاتهام لرئيسة وزراء تايلاند بسبب برنامج دعم مزارعى الأرز

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توجيه الاتهام لرئيسة وزراء تايلاند بسبب برنامج دعم مزارعى الأرز توجيه الاتهام لرئيسة وزراء تايلاند بسبب برنامج دعم مزارعى الأرز

رئيسة الوزراء يانجلوك شيناوترا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى تايلاند اليوم الثلاثاء توجيه الاتهام لرئيسة الوزراء يانجلوك شيناوترا على خلفية برنامج تتبناه التايلاندية لدعم مزارعى الأرز .

وأوضحت اللجنة – فى بيان نقلته “يورونيوز” الأوروبية – أنه تقرر إستدعاء يانجلوك للمثول أمام أعضاء اللجنة فى 27 فبراير الجارى لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة اليها .

من جانبه ، قال فيتشا ماهاخون العضو باللجنة ” إنه بالرغم من التحذيرات المتعددة بشأن وجود فساد خلال تطبيق البرنامج ، الا أن رئيسة الوزراء واصلت تبنيه ، الامر الذى يظهر نيتها فى التسبب فى خسائر للحكومة ، وهو ما دفعنا بالاجماع لتوجيه الاتهام اليها”.

يذكر أنه وفقا لبرنامج الدعم ، تضمن حكومة تايلاند شراء الأرز من المزارعين بثمن أعلى بكثير من سعر المحصول فى السوق العالمى ، فيما ينتقد البعض ذلك بدعوى أنه يفتح الباب أمام الفساد فضلا عن تكلفته العالية.

وقد تم إطلاق برنامج شراء الأرز عام 2011 بهدف زيادة دخل المزارعين وتخفيف حدة الفقر فى المناطق الريفية ، إلا أنه أدى إلى وجود مخزون ضخم من المحصول لم تتمكن الحكومة من بيعه لاحقا.

 

أ ش أ

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