القنصل السابق بالسودان: العلاقات المصرية السودانية وجدت لتبقى من الأزل للأبد

أكد القنصل العام المصري السابق بالسودان المستشار معتز مصطفى كامل أن العلاقات المصرية السودانية وجدت لتبقى من الأزل للأبد، مشيرا إلى إن الأواصر الشعبية الراسخة بين البلدين الشقيقين تعتبر صمام الأمان الأساسي لعلاقات القاهرة والخرطوم.

وأشار “مصطفى كامل”- في حوار أجراه مع صحيفة “التغيير” الصادرة بالخرطوم ، اليوم الثلاثاء ، بمناسبة انتهاء خدمته بالسودان- إلى اعتزازه بخدمته بالسودان الشقيق على مدى الخمس سنوات الماضية، والتي لمس فيها طيبة وتسامح الشعب السوداني، مؤكدا قناعة مصر بأهمية العمل على بناء وتنمية المصالح المشتركة بين البلدين لما فيه مصلحة شعبي وادي النيل.

ونفى القنصل العام السابق بالسودان، بصورة قاطعة ما تردد حول تباطؤ مصر في تنفيذ اتفاق “الحريات الأربع” الموقع بين مصر والسودان، مشيرا-في هذا الصدد- إلى إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر اعتبارا من 25 يناير، قد تستدعي التدقيق في بعض الشرائح العمرية المترددة على القاهرة.

وأكد عدم امتلاك البعثة الدبلوماسية المصرية لإحصائية دقيقة لعدد المصريين الموجودين في السودان، مشيرا إلى إن عدد المسجلين بالبعثة لا يتجاوز 2000 شخص، وإن عدد المسجلين للاستفتاء الأخير على الدستور المصري لم يتعد 1550 شخصا.

وأوضح الدبلوماسي المصري، أن هناك تواصلا مستمرا من قبل المسئولين بمصر مع أشقائهم بالجهات السودانية المعنية لإيجاد حلول واقعية لمشكلة تحويلات العمالة المصرية العاملة بالسودان.

أ ش أ