غدا .. ندوة حول الوضع المائى بمصر بمركز توثيق التراث الحضاري

ينظم مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية و المدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا محاضرة بعنوان “الوضع المائى بمصر و هموم المستقبل القريب” ، يلقيها الدكتور أحمد وجدى خبير المياه و البيئة و استاذ الهيدرولوجيا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وذلك بقاعة المحاضرات بمقر المركز بالقرية الذكية .

وصرح الدكتور ياسر الشايب مدير المركز بأن المحاضرة ستتناول استعراضا تاريخيا للميزان المائى المصرى يوضح تطور الطلب وتنامى ضغوط التنمية القومية على الموارد المائية المتوفرة خلال النصف الثانى من القرن السابق وحتى الان ، الى جانب استعراض مصادر المياه المتاحة (سطحية وجوفية وأمطار ومصادر غير تقليدية مثل اعادة الاستخدام و التحلية) مع التأكيد على أن غالبيتها هى مياه عابرة للحدود تنبع من خارج الحدود المصرية .

واشار الى ان المحاضرة تأتى فى إطار البرنامج الثقافى بالمركز الذى يولى إهتماما بإقامة المعارض الفنيه والصالونات الثقافية وتنظيم الندوات والمحاضرات والعديد من الفعاليات الثقافية.

أ ش أ