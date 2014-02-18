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دورات تدريبة لمعلمي السويس لمواجهة انفلونزا الخنازير

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دورات تدريبة لمعلمي السويس لمواجهة انفلونزا الخنازير دورات تدريبة لمعلمي السويس لمواجهة انفلونزا الخنازير

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

نظمت الهيئة العامة للتامين الصحى بالسويس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم دورة تدريبة متميزه، لمديرى المدارس والمعلمين والطلاب بمختلف مراحل التعليم، للوقاية من الانفلونزا المستجده، وذلك تحت اشراف عبد الحافظ د. جمال عبد الرازق، مدير عام هيئة التامين الصحى بالمدارس، وقيادات التعليم بالمحافظة

واكد الدكتور عبد الرازق على اهتمام التأمين الصحى بالطلاب واتخاذ اجراءات وقائية بالتعاون مع التربية والتعليم لتأمين تلاميذ السويس، مشيرا الى انه اصدر توجيهاته العاجلة للاطباء والممرضات والزائرات للابلاغ الفورى عن اى حالة تعانى من ارتفاع درجة الحرارى، او اى اعراض اخرى للبرد

واكد عبد الحفظ وحيد انه سيتم توزيع المطهرات على جميع المدارس، والتركيز على النظافة الشخثصية للطلاب اخل الفصول، وصيانه دورات المياه وتكهيرها وتعقيمها،

صرح ايمن ، واضاف سيتم تقديم 400 ندوة خلال الاسبوع القادم للوقاية من المرض يشارك فيها كبار الاطباء والاستشاريين أولياء الامور ومجلس امناء التعليم بكل مدرسة

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