إخلاء سبيل برلمانى سابق عن الحرية والعدالة بالفيوم بضمان مالي

أيدت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف بندر الفيوم المنعقدة في غرفة المشوره ؛ بإخلاء سبيل الدكتور سامي سلامه النعمانى أستاذ الإقتصاد بجامعة بني سويف وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه .

> كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي ” النعمانى ” قبل نحو شهرين ووجهت له عدد من التهم ، وتم إيداعه قيد الحبس الإحتياطي بسجن دمو العمومي ، حتي صدر القرار بإخلاء سبيله.