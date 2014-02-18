أيدت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف بندر الفيوم المنعقدة في غرفة المشوره ؛ بإخلاء سبيل الدكتور سامي سلامه النعمانى أستاذ الإقتصاد بجامعة بني سويف وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه .
> كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي ” النعمانى ” قبل نحو شهرين ووجهت له عدد من التهم ، وتم إيداعه قيد الحبس الإحتياطي بسجن دمو العمومي ، حتي صدر القرار بإخلاء سبيله.
إخلاء سبيل برلمانى سابق عن الحرية والعدالة بالفيوم بضمان مالي
أيدت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف بندر الفيوم المنعقدة في غرفة المشوره ؛ بإخلاء سبيل الدكتور سامي سلامه النعمانى أستاذ الإقتصاد بجامعة بني سويف وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه .