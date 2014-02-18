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إخلاء سبيل برلمانى سابق عن الحرية والعدالة بالفيوم بضمان مالي

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إخلاء سبيل برلمانى سابق عن الحرية والعدالة بالفيوم بضمان مالي إخلاء سبيل برلمانى سابق عن الحرية والعدالة بالفيوم بضمان مالي

حزب الحرية والعدالة – أرشيفية

أيدت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف بندر الفيوم المنعقدة في غرفة المشوره ؛ بإخلاء سبيل الدكتور سامي سلامه النعمانى أستاذ الإقتصاد بجامعة بني سويف وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه .
> كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي ” النعمانى ” قبل نحو شهرين ووجهت له عدد من التهم ، وتم إيداعه قيد الحبس الإحتياطي بسجن دمو العمومي ، حتي صدر القرار بإخلاء سبيله.

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