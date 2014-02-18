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مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق “سوهاج – قنا”‎ الصحراوي

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مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق “سوهاج – قنا”‎ الصحراوي مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق “سوهاج – قنا”‎ الصحراوي

أرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى “سوهاج _ قنا” بمركز البلينا .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع مصادمه علي الطريق الصحراوي السريع الغربي بدائرة المركز ووجود متوفين ومصابين .

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة أسامة سمير عدلي 40 سنة سائق ، ويقيم بمركز أبو تشت بقنا ، السيارة رقم 21446 ملاكى قنا علي الطريق في إتجاه سوهاج  قنا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم ف ب د 6347/ف ص د 5473 نقل بمقطورة متوقفه علي جانب الطريق ، قيادة  محمد أحمد حسن 31 سنة سائق ويقيم الفيوم ، أسفر الحادث عن وفاة كل من :- شمس الدين محمد صادق 75 سنة بالمعاش ، محمد أحمد خليفة 57 سنة عامل ، عتيق الدين نصر الدين 48 سنة عامل ، محمد كمال الدين مهران 50 سنة عامل ، تم نقل الجثث للمستشفي المركزي .

وأصيب كل من قائد السيارة الأولي ، فريد عبد الرحيم راشد 45 سنة عامل ،يقيمون بناحية الرواتب بمركز أبو تشت بقنا ، بكسور وكدمات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وإشتباه نزيف داخلي ولا يمكن أستجوابهما وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي ومصابين آخرين تم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي بمعرفة ذويهم .

وبسؤال قائد السيارة الثانية وشقيق المصاب الثاني عبد الفتاح عبد الرحيم 54 سنة مهندس أيدوا ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 863 إداري المركز وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثث .

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