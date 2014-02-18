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بالصور .. ضبط 133 دراجة بخارية مخالفة بالفيوم

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بالصور .. ضبط 133 دراجة بخارية مخالفة بالفيوم بالصور .. ضبط 133 دراجة بخارية مخالفة بالفيوم

ضبط 133 دراجة بخارية مخالفة في الفيوم

شنت الأجهزة الأمنية بالفيوم حملة مكبرة، استهدفت الدراجات البخارية المخالفة لقانون المرور وقامت بضبط عدد كبير من الدراجات بدون لوحات معدنية وأخري بدون رخصة قيادة وتسيير وتحررت المحاضر اللازمة .

تلقي اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطارا من الرائد محمد ثابت عطوة رئيس مباحث مرور الفيوم بتمكن الحملة المكبرة التي شنتها المديرية لضبط الدراجات البخارية المخالفة من ضبط عدد (89) دراجة بخارية  (بدون لوحات معدنيه) وضبط عدد ( 33) دراجه بخاريه ( بدون رخصه قياده وتسيير) وضبط عدد ( 6) توك توك ( بدون تراخيص) .

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