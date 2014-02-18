أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ألمانيا تضع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي على القائمة السوداء لدعمه الاستيطان

Google+ Print
ألمانيا تضع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي على القائمة السوداء لدعمه الاستيطان ألمانيا تضع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي على القائمة السوداء لدعمه الاستيطان

بنك هبوعليم

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بقرار البنك المركزي الألماني “دويتش بنك” بوضع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي على القائمة السوداء.

وأكدت فتح، في بيان صحفي على أهمية هذه الخطوة التي تنسجم مع قرار الاتحاد الأوربي القاضي بمقاطعة الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الاستيطان وتدعمه في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي: “إن لهذا القرار مغزى سياسيا وتداعيات اقتصادية على الشركات والبنوك والمؤسسات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية المتورطة في العمل في الأراضي المحتلة، ونعتقد أنه محاولة إيجابية في الاتجاه الصحيح لردع سياسة إسرائيل الاستيطانية الاحتلالية”.

وأضاف: “هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة من مؤسسات وشركات أوربية خاصة وحكومية، إجراء عملي، تنفيذا لقرار أوربي بمقاطعة الاستيطان على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″.

وكان بنك “دويتش بنك” الألماني أدرج بنك “هبوعليم” الإسرائيلي في قائمة الشركات “غير الأخلاقية” أو القائمة السوداء، نظرا لعلاقته بالنشاطات الاستيطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرض البنك الألماني برنامجا استثماريا لعملائه في أنحاء العالم يطلق عليه اسم “برنامج استثمار أخلاقي”، في حين استثنى البنك 16 شركة عالمية يعتبرها غير أخلاقية، من بينها بنك “هبوعليم” الإسرائيلي، كما ضمت القائمة السوداء شركة لتطوير الألغام والشركات التي تقدم مساعدات في إنتاج السلاح النووي.

ووصف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى تلك الخطوة بأنها بالغة الخطورة، نظرا لمكانة البنك الألماني العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي سواء في هذه المرحلة أو حتى في المستقبل القريب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا