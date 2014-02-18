ألمانيا تضع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي على القائمة السوداء لدعمه الاستيطان

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بقرار البنك المركزي الألماني “دويتش بنك” بوضع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي على القائمة السوداء.

وأكدت فتح، في بيان صحفي على أهمية هذه الخطوة التي تنسجم مع قرار الاتحاد الأوربي القاضي بمقاطعة الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الاستيطان وتدعمه في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي: “إن لهذا القرار مغزى سياسيا وتداعيات اقتصادية على الشركات والبنوك والمؤسسات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية المتورطة في العمل في الأراضي المحتلة، ونعتقد أنه محاولة إيجابية في الاتجاه الصحيح لردع سياسة إسرائيل الاستيطانية الاحتلالية”.

وأضاف: “هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة من مؤسسات وشركات أوربية خاصة وحكومية، إجراء عملي، تنفيذا لقرار أوربي بمقاطعة الاستيطان على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″.

وكان بنك “دويتش بنك” الألماني أدرج بنك “هبوعليم” الإسرائيلي في قائمة الشركات “غير الأخلاقية” أو القائمة السوداء، نظرا لعلاقته بالنشاطات الاستيطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرض البنك الألماني برنامجا استثماريا لعملائه في أنحاء العالم يطلق عليه اسم “برنامج استثمار أخلاقي”، في حين استثنى البنك 16 شركة عالمية يعتبرها غير أخلاقية، من بينها بنك “هبوعليم” الإسرائيلي، كما ضمت القائمة السوداء شركة لتطوير الألغام والشركات التي تقدم مساعدات في إنتاج السلاح النووي.

ووصف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى تلك الخطوة بأنها بالغة الخطورة، نظرا لمكانة البنك الألماني العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي سواء في هذه المرحلة أو حتى في المستقبل القريب.