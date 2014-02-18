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الخضري يناشد مصر فتح معبر رفح لتسهيل سفر الحالات الإنسانية

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الخضري يناشد مصر فتح معبر رفح لتسهيل سفر الحالات الإنسانية الخضري يناشد مصر فتح معبر رفح لتسهيل سفر الحالات الإنسانية

النائب جمال الخضري

ناشد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة النائب جمال الخضري “الشقيقة الكبرى ” بفتح معبر رفح البري لتسهيل سفر العالقين والحالات الإنسانية في القطاع .

وأكد الخضري وهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان صحفي اليوم وجود حاجة ملحة وضرورية لفتح معبر رفح لمغادرة أصحاب الإقامات والطلبة والمرضى، متمنيا زيادة عدد المسافرين لتخفيف الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه القطاع جراء الحصار الاسرائيلي.

وقال “شعبنا يدرك ظروف مصر،ويتمنى أن لا يمنع هذا من التخفيف والتسهيل على العالقين وفتح المعبر بشكل كامل ودائم ومستمر باعتباره المنفذ الوحيد لهم”.

وجدد الخضري التأكيد على عمق العلاقة الفلسطينية والمصرية، مشيرا إلى أن مصر عودت الشعب الفلسطيني أن تكون الحضن الدافئ له.

وثمن دور مصر وإسهاماتها الكبيرة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني خاصة رعايتها ملفات المصالحة والتهدئة وصفقة تبادل الأسرى.

أ ش أ

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