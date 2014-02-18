وزير الري يُكلف رئيس هيئة المساحة ببحث مطالب العاملين

كلف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة ببحث مطالب العاملين بالهيئة، فيما عقد «كمال» اجتماعا للجنة النقابية للعاملين بالهيئة، والذي ضم كلا من رؤساء اللجان النقابية بمديريات المساحة بالشرقية والأقصر وقنا وأسوان ومطروح وبني سويف والفيوم والقاهرة واللجنة النقابية بالهيئة، وبحضور المهندسة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساحة، وذلك لبحث مطالب العاملين.

وتضمنت مطالب العاملين تطبيق الحد الأدنى للعاملين، والنظر في مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك تطبيق بدل المخاطر وتعديل الحوافز، إضافة إلى تسوية الحاصلين على مؤهلات وتحسين حالة المباني والسيارات بالمديريات.

من جانبه قال مدحت كمال رئيس هيئة المساحة في تصريحات، الثلاثاء، إنه تم توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد المقبل لإقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما سيتم دعوة الماليين بالوجه البحري والقبلي لمعرفة كيفية تطبيقه وحساب التكاليف، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تطبيق بدل المخاطر للعاملين من قبل مجلس الإدارة السابق وإرجاءه لحين تدبير الاعتماد المالي له، وعرضه على المجلس الحالي.

يأتي ذلك بينما وجه «عبد المطلب» إلى تشكيل لجنة لبحث إعادة توزيع الحوافز على المديريات بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات طبقا للدرجات الخالية بالهيئة، ومخاطبة التنظيم والإدارة لتوفير درجات مناسبة في كافة التخصصات، وتم تخصيص مبالغ مالية خلال موازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة مباني المديريات وصيانة دورات المياه وإصلاح السيارات، وجاري إنشاء صندوق للعاملين لتعديل نهاية الخدمة.