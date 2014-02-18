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الكورة مش مع عفيفي – وعد ميدو.. والزمالك الذي داس على وجه المنطق

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الكورة مش مع عفيفي – وعد ميدو.. والزمالك الذي داس على وجه المنطق الكورة مش مع عفيفي – وعد ميدو.. والزمالك الذي داس على وجه المنطق

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي تحلل أداء الزمالك في لقاء داون الذي شهد عودة الفريق الأبيض للانتصارات خارج في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى أشياء كثيرة أخرى.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

وهذه الحلقة، تتناول فوز الزمالك خارج قواعده في دوري الأبطال، بعين مشجع من أبناء القلعة البيضاء، وبأسلوبه الساخر الذي يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

لمشاهدة الحلقة:

أو شاهد الحلقة بالضغط على هذا الرابط..

ولمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

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فيديو اليوم السابع

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