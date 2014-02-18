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متمردون يهاجمون عاصمة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان

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قال متحدث باسم حكومة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان إن متمردين هاجموا «ملكال» عاصمة الولاية المنتجة للنفط، الثلاثاء، في أول اندلاع للقتال هناك منذ وقع المتمردون والحكومة على وقف إطلاق النار في يناير.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قوات المتمردين إلا أن حكومة الرئيس سلفا كير، والمتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق ريك مشار يتبادلون الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 يناير في إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية أعالي النيل، فيليب جيبن، لـ«رويترز»: «يستمر القتال لكن قواتنا لا تزال تحكم السيطرة على ملكال».

يُذكر أن «ملكال» سقطت في أيدي المتمردين عندما بدأ القتال لأول مرة في منتصف ديسمبر قبل أن تستعيدها قوات الشهر الماضي.

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