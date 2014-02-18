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مقتل شرطي تايلاندي وإصابة 4 واعتقال عشرات المحتجين في اشتباكات بالعاصمة بانكوك

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قتل شرطي تايلاندي بالرصاص، الثلاثاء، وأصيب آخرون خلال عملية لقوات الأمن من أجل استعادة مواقع في بانكوك يحتلها المتظاهرون الذين يريدون إسقاط ، كما أعلن مسؤول كبير في الشرطة.

وقال اللفتانت جنرال براوت ثافورنسيري لوكالة الأنباء الفرنسية إن «شرطيا قتل بالرصاص وأصيب 4 آخرون» أحدهم إصابته بالغة بسبب وقوع انفجار، بعدما تحول تدخل الشرطة إلى صدامات مع المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة التايلاندية، الثلاثاء، عشرات الأشخاص خلال عملية استعادة مواقع احتلها متظاهرون.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي، بارادورن باتاناتابوت، ان مئات المتظاهرين اعتقلوا في مجمع وزارة الطاقة لإقدامهم على خرق حالة الطوارئ المفروضة في بانكوك.

وهي المرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج في الخريف التي تعمد فيها الحكومة إلى توقيف مثل هذا العدد من المتظاهرين الذين احتلوا العديد من الإدارات والوزارات أو اعتصموا فيها.

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