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مفاوضات إيران والدول الكبرى للتوصل لاتفاق نهائي حول ملفها النووي تبدأ الثلاثاء

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تنطلق، الثلاثاء، في فيينا مفاوضات يصفها المراقبون بـ«الشاقة» بين إيران والدول الست الكبرى بهدف التوصل إلى تسوية نهائية لنزاعهما حول ملف طهران النووي، في وقت تستمر الشكوك والريبة بين الطرفين، والتي أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي، الإثنين، عن عدم تفاؤله إزائها، واعتبر أنها لن تؤدي إلى أي نتيجة.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن «تفاؤل حذر» لدى وصولها إلى مطار فيينا حيث يعقد الاجتماع الذي يتوقع أن يستمر 3 أيام.

وأبرمت إيران مع «مجموعة 5+1» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في 24 نوفمبر الماضي في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة 6 أشهر ينص على تجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وعلقت طهران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي تعتبر مرحلة مهمة للتوصل إلى التخصيب بمستوى عسكري 90%.

والمطلوب الآن تحويل خطة العمل هذه التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يناير تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني بشكل لا يترك مجالا للشك.

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