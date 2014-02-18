الاشتباه فى إصابة موظف بالمعاش بشبرا الخيمة بالإنفلونزا الموسمية

سجلت تقارير مديرية الصحة بالقليوبية بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو صموئيل ش م 83 سنة بالمعاش ومقيم عزبة الجبلاوى بشبرا الخيمة، يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة مع ارتشاح بالأنف وضيق بالتنفس منذ ثلاثة أيام.. ويعانى المريض من حساسية بالصدر.. ويشتبه إصابته بمرض الإنفلونزا الموسمية.

على الفور تم حجز المريض بغرفة العزل، وتم أخذ عينه من المصاب لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد عما إذا كان مصاب بمرض الإنفلونزا الموسمية من عدمه وتم التنسيق ومديرية الصحة بالقليوبية وإدارة الطب الوقائى.. لاتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية اللازمة بمنطقة سكن المريض.