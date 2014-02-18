والدا صحفى استرالي محتجز بالقاهرة يطلق حملة على الانترنت للإفراج عنه

أطلق والدا صحفي استرالي محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب في مصر حملة توقيعات على الإنترنت للدعوة إلى الإفراج عنه قبل يومين من محاكمته في القاهرة.

واتهم مراسل قناة الجزيرة "بيتر جريسته "مع عدد من زملاءه بنشر الأكاذيب التي أضرت بالمصلحة الوطنية لمصر.

وجمعت لويس وجوريس "والدا جريسته" ما يقرب من 30 ألف توقيع للإفراج عن ابنهما .

وقالت لويس جريسته بمنزلها في برزبين : "نأمل أن يعرف الناس الآن أكثر عن هذه القصة وأن يكون لديهم المزيد من الفهم ومن ثم عندما يرون أو يسمعون عن وجود حملة سيكونون على استعداد للتوقيع ومساعدتنا."

واحتجز "جريسته" واثنان من زملائه من فندق بالقاهرة في شهر ديسمبر، واتهم طاقم الجزيرة بمساعدة "منظمة إرهابية" في اشارة واضحة إلى جماعة الاخوان التي تنظم احتجاجات ضد الحكومة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.