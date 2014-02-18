موتور في الحكومة ..بقلم | رشا الشامي

يقال في اللغة وَتٓرَ الشخص أي أفزعه بالنتيجة والموتور هو المفزوع لشيئ ما

> فرأيت أن المسؤول الموتور هو ما يمكن أن ندعو به كثيرين ممن لن يعجبهم نقدك وإن كان وجيها، فنقدك يفزعه ويستقبله صارخًا – تعالوا أقعدوا مكانّا وورونا – وسأجيب وهل تستقيلون او تبارحون أماكنكم إلا بثورة … تجد الموتور أيضًا يخاف أن يفقد مقعده أو يضيع سعيه وراء سلطة .

> - رغم أن تفجير أتوبيس طابا اتخذ رقما في سلسلة طويلة من حوادث الإرهاب التي تطلقها تنظيمات إجرامية منظمة ، إلا أن أداء الموتور لا يتغير ولا يتحسن بالتكرار كل الكوارث تقع فوق رأسه وكأنها المرة الأولى… وتفزعه.

> - وزارة الداخلية وزارة الوزير المسؤول كانت آخر من أعلن عن الحادث في بيان مبتور يتضمن عدد الضحايا دون أسف ! لتنطلق التخمينات والفرضيات على السنة موتورين آخرين تصدروا المشهد بشرعية محللين وخبراء، في لحظات كان يفترض أن يكون الحضور الأمثل للمعلومات التي غابت لتحل الروايات بديلا بسناريوهات عدة عن مسؤولية الحادث بين قذيفة آربي جي لجسم زُرع أسفل مقدمة الأتوبيس إلى انتحاري غافل السائق وصعد !

> - وقبل أن يطلق الداعمون سهامهم صوبي .. أقول أنكم لا تنصرون الداخلية .. أنتم تغرقونها و لا تنصروا الحق، والحق أنه لا يعقل أن تتكرر حوادث الإرهاب والتفجيرات فقط … لأن سهام العدو نافذة ….. دون أن تكون نوافذنا أيضا مكشوفة ولو قليلًا .

> -عزيزي المسؤول عن الصحة والسياحة والأزمة وعن كل ما يتعلق بما سبق، أقول أن صوركم التذكارية التي سارعتم بالتقاطها مع ضحايا التفجير من المصابين تؤكد فقط لرئيس الحكومة – أنكم بتشتغلوا – فيما بقي لنا نحن التقاط تقاريركم بالتجول بين البرامج وفق أسبقيتهم ، لتعلن وزيرة الصحة نفيرًا عامًا بالمستشفيات استعدادًا لضحايا محتملين من تفجيرات مرتقبة وأمنيات وزير السياحة بأن تنجو السياحة من تأثير الإنفجار ولا يأثر سلبًا على رواجها …. ولا أدري كيف يكون الركود!

> - الأداء الموتور وصل لذروته حين جاب مسؤولون باختلاف اختصاصاتهم طوافًا وسعيًا بالقنوات والإذاعات لنفي أن تكون إسرائيل قد استقبلت مصابًا واحدًا لعلاجه، دون ذكر أو وعي بحال المصابين، ولم أصدقكم، حتى أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي أنه رغم استعداداته لإسعاف المصابين إلا أنه لم يستقبل حالة واحدة، وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد نشر صورا لأسطول سيارات إسعاف مصطفة خلف المعبر من جانبهم بعد إعلانهم عن استعدادهم لتقديم الدعم.

> وفي هذا أقول أن كل الموتورين اللذين انسحبوا إلى رأي البعض ممن هاجموا عرض إسرائيل استقبالها الجرحى قد سقطوا. واتفقوا حميعهم دون أن يتفقوا على أن حياة وسلامة وافد آتاهم زائرا مسالما لا تساوي أمام انتصارهم لشعار كرامة زائفة ….. ليس فقط لأنهم موتورون … بل يعكس فٓقد فاضح لإنسانيتهم.

> ويبقى السؤوال لماذا لا يرحل عنا الموتورون ….. ولماذا يبقى وزير الداخلية؟

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