الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي لا يهدف إلى أغراض عسكرية

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، مجددا على أن البرنامج النووي الايراني لا يهدف مطلقا الى أغراض عسكرية.

ونقلت وكالة “فارس” الايرانية اليوم الثلاثاء عن ظريف قوله للصحفيين عقب اجتماعه مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في العاصمة النمساوية فيينا الليلة الماضية، إن البرنامج النووي لا علاقة له بالأغراض العسكرية ولا علاقة للبرنامج العسكري الايراني بالمفاوضات الراهنة أيضا.

وأضاف وزير الخارجية الايراني أن مسألة الوصول الى حل شامل يستغرق وقتا طويلا في برنامج العمل المشترك والذي تم تحديد 6 أشهر له ومن الممكن تمديده الى ستة أشهر أخرى.

وتابع ظريف أن مجموعة “5+1″ دخلت المحادثات بإرادة الوصول الى حل وتفاهم، مضيفا أن بلاده ستبدأ المفاوضات اليوم الثلاثاء للوصول الى نتيجة مرضية.

أ ش أ