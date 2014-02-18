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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى في كوريا الجنوبية إلى 10 قتلى

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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى في كوريا الجنوبية إلى 10 قتلى ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى في كوريا الجنوبية إلى 10 قتلى

ارشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى في كوريا الجنوبية الى 10 قتلى على الاقل واكثر من مائة مصاب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء أن أكثر من 560 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في مدينة جيونجو الواقعة جنوب شرقى البلاد عندما انهار جزء من القاعة.

من جانبه، رجح جهاز مكافحة الحرائق ان يكون الحادث وقع نتيجة الثلوج الكثيفة المتراكمة على سقف القاعة .. فيما تواصل فرق الاغاثة بذل الجهود من اجل العثور على مزيد من الناجين تحت انقاض المبنى.

يذكر أن مدينة جيونجو تعد مقصدا للسائحين، وقد كانت عاصمة لإحدى المملكات القديمة فى شبه الجزيرة الكورية.

 

أ ش أ

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