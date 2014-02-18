"الأطباء" يقترح المشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الحوافز

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن هيئة مكتب المجلس ستناقش اليوم الثلاثاء مسألة مشاركة مجلس النقابة فى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع تنظيم قانون العاملين بالمهن الطبية والمعروف إعلامياً بمشروع الحوافز البديل عن الكادر الأصلى بشقيه المالى والإدارى.

وقال نقيب الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه يقترح المشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الحوافز حتى لا يحرم الأطباء وجميع العاملين فى المهن الطبية من المزايا المالية التى يتضمنها مشروع الحوافز، وتابع: سنطالب بمزيد من الإصلاحات المادية والفنية للعاملين بالمهن الطبية، وفى مقدمتهم الأطباء.

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم صرف الحوافز بأثر رجعى بداية من يناير الماضى، مشيراً إلى أنه سيتم عرض مسألة وقف الإضراب فى الجمعية العمومية بعد إقرار مشروع الحوافز وتوفير التمويل اللازم لتطبيقه.