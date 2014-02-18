تقارير: فرار مقاتلي «الشباب» الصومالية المتطرفة إثر تقدم قوات إثيوبية

أفادت تقارير إخبارية بأن مقاتلي جماعة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة بدأوا في الفرار من مدينة الحضر بجنوب غرب الصومال، إثر عبور كتائب من قوات الدفاع الإثيوبية للحدود إلى داخل الصومال.

ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي، الثلاثاء، عن شهود عيان قولهم إن جنودًا إثيوبيين يستقلون عربات مدفعية ودبابات قتالية يتقدمون صوب مدينة الحضر.

وقال شهود العيان، إنهم لاحظوا أن مقاتلي جماعة الشباب كانوا يستعدون للانسحاب منذ يومين.

وأشار المركز الإعلامي الإثيوبي إلى أن أكثر من أربعة آلاف جندي إثيوبي كانوا انضموا رسميًا إلى بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال في 22 يناير الماضي.