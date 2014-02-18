أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

قتيل و77 جريحًا في مركز احتجاز لاجئين بأستراليا

Google+ Print

قتل شخص وجرح 77 آخرون، الإثنين، في اليوم الثاني من أعمال عنف وقعت في مركز أسترالي لاحتجاز اللاجئين في بابوازيا وغينيا الجديدة، حسب ما أعلن مسؤولون أستراليون، الثلاثاء.

وتُبعد أستراليا بشكل منتظم إلى مراكز معزولة في المحيط الهادي كل لاجئ يصل بشكل غير شرعي إلى أراضيها ورسميًا من أجل إقناع المهاجرين بعدم المخاطرة بحياتهم والوصول بحرًا على سفن قديمة وتحمل أكثر من طاقتها.

وينقل اللاجئون إلى هذه المراكز وغالبًا ما يعيشون في خيام لفترة تمتد لأشهر حتى الانتهاء من درس طلبات الهجرة.

وفر 35 لاجئًا من احد المراكز في جزيرة مانوس، مساء الأحد، وأصيب عدد آخر بجروح خلال عملية الفرار.

وكشف وزير الهجرة، سكوت موريسون، أن المركز كان خلال الأسابيع الماضية مسرحًا لاضطرابات تحولت إلى أعمال عنف خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقال إن وفاة أحد اللاجئين هو «مأساة ولكن الوضع خطير جدًا».

وأضاف أن «الناس قرروا الاحتجاج بطريقة عنيفة جدًا وعرّضوا أنفسهم لخطر كبير بخروجهم من المركز».

وأشار إلى أن 13 من الجرحى الـ77 هم بحالة خطرة، أحدهم يعاني من ارتجاج في الجمجمة وآخر يعاني من جرح بالرصاص، وسوف ينقلون إلى أستراليا.

ومن ناحيتها، اعتبرت المفوضية العليا للاجئين أن مراكز الاحتجاز في مانوس ونورو هي أماكن «صعبة للإقامة الدائمة بالنسبة للرجال والنساء والأطفال الذين يقيمون فيها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية