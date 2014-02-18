قتيل و77 جريحًا في مركز احتجاز لاجئين بأستراليا

قتل شخص وجرح 77 آخرون، الإثنين، في اليوم الثاني من أعمال عنف وقعت في مركز أسترالي لاحتجاز اللاجئين في بابوازيا وغينيا الجديدة، حسب ما أعلن مسؤولون أستراليون، الثلاثاء.

وتُبعد أستراليا بشكل منتظم إلى مراكز معزولة في المحيط الهادي كل لاجئ يصل بشكل غير شرعي إلى أراضيها ورسميًا من أجل إقناع المهاجرين بعدم المخاطرة بحياتهم والوصول بحرًا على سفن قديمة وتحمل أكثر من طاقتها.

وينقل اللاجئون إلى هذه المراكز وغالبًا ما يعيشون في خيام لفترة تمتد لأشهر حتى الانتهاء من درس طلبات الهجرة.

وفر 35 لاجئًا من احد المراكز في جزيرة مانوس، مساء الأحد، وأصيب عدد آخر بجروح خلال عملية الفرار.

وكشف وزير الهجرة، سكوت موريسون، أن المركز كان خلال الأسابيع الماضية مسرحًا لاضطرابات تحولت إلى أعمال عنف خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقال إن وفاة أحد اللاجئين هو «مأساة ولكن الوضع خطير جدًا».

وأضاف أن «الناس قرروا الاحتجاج بطريقة عنيفة جدًا وعرّضوا أنفسهم لخطر كبير بخروجهم من المركز».

وأشار إلى أن 13 من الجرحى الـ77 هم بحالة خطرة، أحدهم يعاني من ارتجاج في الجمجمة وآخر يعاني من جرح بالرصاص، وسوف ينقلون إلى أستراليا.

ومن ناحيتها، اعتبرت المفوضية العليا للاجئين أن مراكز الاحتجاز في مانوس ونورو هي أماكن «صعبة للإقامة الدائمة بالنسبة للرجال والنساء والأطفال الذين يقيمون فيها».