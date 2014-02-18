نظافة القاهرة: إمداد حى المرج بـــ50 حاوية لإزالة القمامة والمخلفات

أكد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، أنه جارٍ التنسيق بين الهيئة وحى المرج لإمداد الحى بعدد 50 حاوية لإزالة القمامة بالشوارع الرئيسية بالحى، وكذلك بالقرب من الطريق الدائرى، ومؤسسة الزكاة وشارع محمد نجيب الرئيسى.

وأضاف رئيس الهيئة فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، أن هذه الإمدادات جاءت بناءً على تعليمات محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، بوضع خطة عاجلة لإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية بالحى، عقب زيارته للمنطقة إبان انهيار كوبرى الشيخ منصور الأسبوع الماضى، ورؤيته لتراكم القمامة بالشوارع الرئيسية ومدى الإهمال بها.