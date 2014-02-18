مؤتمر صحفى لطلاب كليات العلوم بـ"عين شمس" لعرض مطالبهم

أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى لكل طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع نقابة المهن العلمية؛ لعرض المطالب الأربعة التى تم تقديمها لمجلس النقابة من قبل الطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة اجتماعات مجلس اتحاد الجامعة.

يحضر المؤتمر 7 ممثلين عن كل الطلاب العلميين على مستوى الجمهورية، وهم محمود حامد، رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة ممثلا عن الجامعة، وممدوح مجدى عن جامعة حلوان، وعمر عبد الله رئيس اتحاد كلية العلوم، بجامعة عين شمس ممثلا عن جامعته، وصالح أحمد رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة أسوان ممثلا عن أسوان، وعلاء عبد الولى رئيس اتحاد علوم جامعة كفر الشيخ ممثلا عن جامعته، ومحمد سمير الصاوى نائب رئيس اتحاد علوم الأزهر ممثلا عن الأزهر، وإسلام رضا منسقا عاما.

وتضمنت المطالب، التى أعلنها الطلاب العلميون، تكليف الجيولوجيين فى شركات البترول والمياه الجوفية والتعدين والهيئات المتعلقة بعلوم الأرض، وأحقيتهم فى لقب مهندس جيولوجى، وإضافة شعبة "الأشعة التشخيصية" لأقسام الفيزياء، لتؤهلهم للعمل فى مجال الأشعة، وتدريس دبلومة التربوى لقسم الرياضيات فى آخر سنة الامتياز، وإطلاق لقب مبرمج على خريجى الحاسب وتدريبهم فى الشركات، حتى يكونوا متساوين مع طلاب كليات الحاسبات، وإيجاد مجالات عمل لخريجى قسم الحشرات فى الوزارات المعنية "الزراعة والرى والصحة"، والسماح لطلاب البيولوجية الجزيئية بعمل دبلومات التحاليل والدبلومات الخاصة بالوراثة، والسماح لخريجى قسم النبات بالعمل بمراكز الأبحاث والجهات المعنية بالمحافظة على البيئة ومصانع المبيدات.