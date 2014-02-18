يوسف الحسينى يطلق حملة لتبرع الإعلاميين بـ5% من أجورهم لمستشفى السرطان

أطلق الإعلامى يوسف الحسينى حملة للتبرع لمستشفى "57357" لسرطان الأطفال للإعلاميين المصريين من مقدمى برامج "التوك شو"، والبرامج الرياضية، على أن يتبرع كل إعلامى بـ5% فقط من أجره الشهرى أو السنوى بسحب مقدرة كل إعلامى.

وناشد الحسينى فى حلقة أمس من برنامجه "السادة المحترمون" الذى يقدمه عبر قناة "on tv" جميع الإعلاميين فى القنوات الفضائية بالتبرع للمستشفى، نظرا لاحتياجها إلى الدعم المادى، لاسيما أنها تقبل حالة واحدة من كل 5 حالات مرضى بالسرطان.

وكشف الحسينى عن الإعلاميين الذين قبلوا دعوته للتبرع للمستشفى "57357" حتى الآن، مؤكدا أن الإعلامية منى الشاذلى هى الوحيدة فقط التى لبت الدعوة وتبرعت للمستشفى.