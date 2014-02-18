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"مصر الدولية" تحتفل بمنح شهادات لأول 60 صيدليًا من المتدربين

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"مصر الدولية" تحتفل بمنح شهادات لأول 60 صيدليًا من المتدربين "مصر الدولية" تحتفل بمنح شهادات لأول 60 صيدليًا من المتدربين

تنظم جامعة الدولية احتفالية بمناسبة حصول أول دفعة من المتدربين الصيادلة وعددهم 60 صيدلياً من القاهرة والأقاليم على شهادات انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بورش عمل تدريبية لتطوير مهارات الصيادلة فى منظومة العمل الجديدة، التى تعطى الصيادلة الحق فى مراجعة تأثير الأدوية المتعددة على المرضى، وذلك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وقالت الجامعة، فى بيان إعلامى لها اليوم الثلاثاء، إن البرنامج هدفه إعادة صياغة دور الصيادلة فى منظومة الرعاية الصحية فى مصر، حيث بدأت كلية الصيدلة بالجامعة تلبية احتياجات الصيادلة فى عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بالقاهرة والأقاليم من خلال ورش العمل التدريبية المذكورة.

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مصر 365

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