ننتظر إنشاء المركز الوطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام

تبرز أهمية إنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام في تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة التي مارسها المجتمع أفراداً ومؤسسات طيلة عقود طويلة، وتحديداً تلك المفاهيم التي تغذيها توجهات وتيارات فكرية وأيديولوجية تشكّل خطراً على المجتمع والأمن الوطني، كما يهدف المركز إلى تعزيز الوعي السلوكي في التعاطي مع مكتسباتنا الحضارية والتنموية من دون إقلال، أو إحباط، أو حتى إساءة، كذلك يحد المركز من الشائعات، ويبرز دور المجتمع في التصدي لها بالوعي.

وعلى الجانب الآخر من توعية المواطن تجاه المنتجات الاستهلاكية يبرز دور المركز أيضاً في بناء منظومة من الشراكات المجتمعية، ويبقى نموذج اللجنة الإعلامية في مركز "كفاءة الطاقة" شاهداً على ذلك وتجربة تستحق التعميم، حيث تشارك 14 جهة حكومية وخاصة في صناعة مادة إعلامية توعوية مشتركة في الرؤية والإعداد والتنفيذ، وهو ما يعني أن وجود مركز وطني للتوعية بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بالمجتمع يعزز من فرص النجاح، ووصول الرسالة التوعوية بدلاً من أن يكون هناك جهود مشتتة لأكثر من جهة، فمثلاً ما المانع أن تشارك الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، في تنفيذ حملة توعوية مشتركة حول الأدوية المغشوشة، أو البضائع والمنتجات المقلدة.

"ندوة الثلاثاء" تناقش مقترح إنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام، وطرح بعض الرؤى لصياغة هيكلته، وأهدافه، والمظلة التي يجب أن ينطلق منها.

مطلب استراتيجي

في البداية أشاد "د.خالد الشريدة" بفكرة إنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام، معتبراً أن هذا المطلب جزء من المدنية والتحضّر، وجزء أيضاً من الاحتياجات المهمة لمجتمع يتغيّر في كل لحظة، ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأطروحات والمراكز المتخصصة"، مضيفاً: "أريد أن قول قاعدة بسيطة وهي في تقديري مهمة كمختص بعلم الاجتماع ومهتم بمثل هذه الأمور، وهي: أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره، مشيراً إلى أنّ هناك أشياء من الممكن أن تعبّر بشكل أو بآخر في المجتمع عن مثل هذا الأمر، لكن ليس هناك ما يمكن أن نسميه مركزاً مختصاً؛ مما يؤيد المناداة والمطالبة بالمركز، والوقوف خلف المطلب بشكل استراتيجي ومهم لكل مجالات حياتنا.

رصد الفعل

وعقّب "عبدالله الزيد" على ما ذكره "د.خالد الشريدة"، مضيفاً أنه يجب أن نطرح مفهوم الفعل وردة الفعل؛ إذ إنّ الواقع في مجتمعنا سواءً في مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني أنّ هناك بشكل دائم ردود فعل ولا يوجد فيها فعل"، معتبراً أنّ هذا أمر بيّن في الظواهر الاجتماعية وكيفية التعامل معها، وهذا يعود إلى عدم وجود آراء إستباقية للأفعال، والتي تتمثل في رصد الفعل ذاته، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية أن يكون هناك رصد للفعل؛ حتى نستطيع أن نصنع ردوداً على هذا الفعل، أو نصنع فعلاً مضاداً له قبل أن يستفحل، ويظهر أثره في المجتمع، مشدداً على أهمية أن يكون هناك مركز وطني يُعنى بالتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام.

إنذار مبكر

وعلّق "د.محسن المحسن" على ما ذكره "د.خالد الشريدة" و"عبدالله الزيد"، معتبراً أننا تأخرنا كثيراً في إيجاد مراكز لقياس الرأي العام؛ لأنّه في الأصل لابد أن يكون في كل مجتمع وفي كل قطاعات الدولة بعض الأجهزة التي تقيس ردود الفعل وتقيس حاجات واحتياجات المجتمع من جهة، لافتاً إلى أنّ الدولة والشعب ليسا اليوم بمعزل عن التغيّرات والتحولات، سواءً الإقليمية أو العالمية، وبالتالي المجتمع ليس بمعزل علن هذه التحولات، فأصبح فعلاً يعيش الأزمات، وبعض الأفكار وبعض الرؤى التي كانت موجودة في يوم من الأيام، لكن بحكم هذه التغيرات والتحولات أصبح فيها نوع من الصراع، سواءً كانت أفكاراً ورؤى أو أيضاً احتياجات تنموية، موضحاً أنّ وجود المراكز ضرورة، بل هي أشبه ما تكون بإنذار مبكر للمشكلات الموجودة في المجتمع، حيث إ ننا نريد أن نضع أيدينا على المشكلات قبل وقوعها.

وعاد "د.خالد الشريدة" ليعلّق على ما ذكره "د.محسن المحسن"، قائلاً:"لقد تأخر في إيجادها والاعتماد عليها"، مشيراً إلى أنّه في ظل هذه الطفرة المتنامية من أدوات الاتصال وبرامج التواصل لا يستطيع الإنسان أن يوقف الكم الهائل من البرامج من أن تصل إلى أحد من أفراد أسرته فكيف إذاً بالمجتمع، مضيفاً: "نحن نريد أن نصل إلى شي من التقنين أو على الأقل أن نبث الحقيقة على قدر ما نستطيع"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار التوجيه الملكي الكريم، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن يكون هناك متحدث رسمي يوضح الحقيقة، وهو جزء من التوعية والتوجيه الاجتماعي في مثل هذه القضايا.

مهمته تصحيح كثير من المفاهيم التي تغذيها توجهات وتيارات فكرية معادية وتعزيز الوعي السلوكي في التعاطي مع مكتسباتنا الحضارية من دون إقلال أو إحباط أو حتى إساءة

دور مكمل

وتداخل "د.يوسف العريني"؛ مبيّناً أن التطور المدني الحضاري السريع في بعض الأحيان لا يواكب التطور المعنوي عند بعض الناس، أي إنه يسبقهم، وبما أننا بالفعل الآن نعيش طفرة قوية في المملكة فإننا نحتاج إلى مركز وطني للتوعية، لافتاً إلى أنّ المركز يكون مكملاً لدور وزارة الثقافة والإعلام، وبشكل أكثر تركيز على الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي فالمطلب ملحّ لإنشاء مثل هذا المركز الخاص بالتوعية وقياس الرأي العام؛ لأننا إذا استطعنا أن نقيس الرأي العام فعلاً نستطيع اتخاذ قرارات صائبة، وبالتالي توجيه استراتيجيات العمل بشكل أفضل، موضحاً أنّه من السهولة بمكان أن نقيس الرأي العام فليس الوضع كالسابق، حيث يمكن من خلال أدوات التواصل والتقنية أن يتم قياس الرأي بوقت قصير وبشكل أسهل.

وأضاف أنّ دمج المركز الوطني لتوعية المجتمع مع قياس الرأي العام فكرة جميلة جداً؛ لأنّ التوعية إذا بنيت على نتائج قياس الرأي العام فهي ستكون في محلها، وتصل لهدفها بأسرع وقت، وتحقق الهدف المنشود، وهذا لا يتوقف عند التغيير المعرفي، بل يتجاوزه إلى التغيير السلوكي.

تحقيق الاحتياجات

وعلّق "د.عبدالله الشتيوي" على ما ذكره "د.يوسف العريني"، منوهاً بأنّ المركز قد يكون خلاصة لمداولات عن قصور الجهات المعنية بالتوعية الاجتماعية وقياس الرأي العام، معتبراً أنّ عدم أداء الجمعيات الاجتماعية لدورها استوجب إنشاء هذا المركز الذي يركز على جوانب اجتماعية يحتاجها الشباب أو كبار السن أو حتى العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة، والتي تحتاج إلى توعية بثقافة المجتمع، وقد يكون هناك متطلبات وسياسات معينة يجب أن ينفذها هذا العامل الذي قد يكون أتى بثقافة بلده، وبالتالي قد يترتب على ذلك مشاكل نتيجة قلة الدراية بهذه المتطلبات.

حاجة وأهمية

وعقّب "د.خالد الشريدة" على ما ذكره "د.يوسف العريني" و"د.عبدالله الشتيوي"، مؤكّداً على أهمية وجود هذا المركز، مشيراً إلى أن المملكة بلد كبير وتحتاج إلى أكثر من مركز، مضيفاً: "حينما يكون هناك سيل جارف من المعلومات شائعات ومغالطات، من مختلف القنوات هنا يتأكد أن يكون للدولة أدوات موثوقة يعود الناس من خلالها إلى الحقيقة ويتأكدون منها"، موضحاً أنّه حينما تشاع في جامعة القصيم -على سبيل المثال- شائعة فإن الجامعة إذا لم ترد من خلال مصدرها الموثوق فإن المتلقي يكون مشوشاً، وقد يقبل هذه الحقيقة المغلوطة؛ مما يؤكّد على أهمية مثل هذه المراكز للتوعية الاجتماعية من جهة ولقياس الرأي العام من جهة أخرى.

منطق عقلاني

وتداخل "عبدالله الزيد"، قائلاً: "يجب أن نركز على مفهوم هل هذه الوسائل التي صنعت المجال الآخر هو مساحة لصناعة رأي؟، وبالتالي لم يعد هناك صناع رأي تقليديون من مؤسسات الدولة أو حتى من وسائل إعلامها الرسمي، وإنما الآن أصبح هناك مجال لصناعة رأي مختلف أو رأي مقاوم،" لافتاً إلى أنّ هذا الزخم والتدفق يجب أن لا نتعامل معه بمبدأ المقاومة أو السيطرة عليه، وإنما يجب أن نتعامل معه بموضوعيه يترتب عليها أن نكون موقنين بوجود الرأي الآخر، وصناعته ونتعامل معه بمنطلق عقلاني وموضوعي بحت، وهذا يتأتى بأن يكون هناك مؤسسة وطنية تنطلق من منطلقات قيم سليمة، وهذا المركز دوره أن يؤدي توعية مسبوقة برصد وقياس.

مواجهة الاستهداف

وعلّق "د.محسن المحسن" على ما ذكره "عبدالله الزيد"، مؤكداً على أهمية الاعتراف بأنّ المجتمع مستهدف داخلياً وإقليمياً وخارجياً، كما أننا اليوم أصبحنا نتحدث بشكل صريح جداً حتى إنّ أقرب الناس إلينا بدأ يثير كثيراً من القضايا التي يفترض أنها تكون محل اتفاق ما بين القوى الوطنية الموجودة في المجتمع، ومن هنا إن لم تصنع الرأي صنعه غيرك، مؤكّداً على أننا اليوم بحاجة ماسة لمثل هذا المركز، على الرغم من أننا تأخرنا فيه كثيراً، مشيراً إلى وجود تحديات داخلية وخارجية تتطلب الإسراع في إنشاء المركز الوطني للتوعية الاجتماعية، وتعزيز جانب قياس الرأي العام.

وأضاف بأننا لم نعد اليوم نعيش في إطار مفهوم القرية الكونية الذي كنا نتحدث عنه في السابق، بل أصبحنا كأمر واقع نعيش مفهوم الغرفة الكونية!، وهناك تداخل في البيانات واختلاط الرؤى، وأصبحت المعر

شبكةعيونالإخبارية

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