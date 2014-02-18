المملكة وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون الدفاعي

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارة رسمية لجمهورية باكستان مساء أمس متوجهاً إلى اليابان. وكان سمو ولي العهد قد قام في وقت سابق من أمس بزيارة لدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد محمد نواز شريف وذلك في مقر إقامة دولته، وفور وصول سموه جرت مراسم توقيع اتفاقيتين بين المملكة وباكستان عقب ذلك اجتمع الأمير سلمان مع محمد نواز شريف، وجرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون والاحداث الجارية.

واستقبل سمو ولي العهد في مقر إقامته بقصر البنجاب في إسلام آباد أمس قائد الجيش الباكستاني الفريق أول رحيل شريف، كما استقبل سموه أمس رئيس هيئة الأركان العامة الباكستاني الفريق أول رشاد محمود.

وفي بيان مشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لباكستان اكد الجانبان على التفاهم والتعاون العميقين بين المملكة وباكستان لتحقيق المنفعة المتبادلة والحرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لتدعيم قضايا الأمة الإسلامية، كما اكد الجانبان على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وشدد البيان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع في سورية وفقاً لقرارات جنيف1 والانسحاب الفوري لجميع العناصر الأجنبية من الاراضي السورية.