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بالصور .. حازم عطيه الله محافظ الفيوم يستقبل وفد من جمعية ايدك في ايدينا

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بالصور .. حازم عطيه الله محافظ الفيوم يستقبل وفد من جمعية ايدك في ايدينا بالصور .. حازم عطيه الله محافظ الفيوم يستقبل وفد من جمعية ايدك في ايدينا

الفيوم: عبدالرحمن سالم ورشا جمال

استقبل السيد الدكتور حازم عطيه الله محافظ الفيوم بمكتبه وفد من أعضاء جمعية ايدك في ايدينا بمقر المحافظة برئاسة نائب مجلس إدارة الجمعية المهندس رمضان عاطف بحضور المهندس محمد اسماعيل والاستاذه صفاء السعدني والاستاذ عبدالله قرنى
تم طرح العديد من المشاكل من قبل الوفد وتم مناقشتها مثل مشكلة الصرف الصحي ومشاكل مياه الري ومياه الشرب والخدمات العامة
وأبدي الدكتور حازم عطيه الله استعداده لحل هذه المشكلات التي بدأ بالفعل في اجراءات حل بعضها
وتخلل جدول الاعمال تقديم ملف كامل من قبل الوفد بمشاكل التعليم الزراعي والصناعي بالفيوم
وصرح السيد المحافظ علي انه سيتخذ كافة الاجراءات والتدابير الفعلية حيال هذه المشاكل والوقوف علي حلول لها ووعد الوفد بالاطلاع علي الاقتراحات المقدمه من أعضاء الجمعية مشيرا إلي انه سيجتمع بهذا الوفد مرة اخري لاطلاعهم علي كل ما هو جديد

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