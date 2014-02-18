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وزير الخارجية الأمريكية يبحث الوضع في مصر وسوريا في أبوظبي

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بحث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الإثنين، الأزمة الإنسانية السورية والأوضاع في .

والتقى «كيري»، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، وتم خلال اللقاء بحث «قضايا وتطورات المنطقة، والأزمة الإنسانية في سورية ونتائج محادثات جنيف الأخيرة التي تبحث في حل الأزمة السورية إضافة إلى الأوضاع في مصر وأهمية استقرارها سياسيا واقتصاديا».

وقالت وكالة أنباء الإمارات، مساء الإثنين، إن الجانبين «استعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والتشاور والتنسيق بشأنها والتأكيد على ان الحوار الجاد والتفاهم البناء كفيل في معالجة كافة الأزمات والأحداث في المنطقة».

كما تناول الجانبان أيضًا مفاوضات «مجموعة 5 + 1» مع إيران، والتي تهدف إلى «التوصل إلى اتفاقية شاملة حيث ستبدأ المفاوضات في فيينا هذا الأسبوع بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لإيجاد إطار للمفاوضات وعودة المحادثات لإحلال السلام في الشرق الأوسط».

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