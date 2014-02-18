منظمة غير حكومية: الشرطة المغربية فرّقت بالقوة مظاهرة في الصحراء الغربية

أفادت منظمة غير حكومية مغربية، الإثنين، بأن عناصر من الشرطة المغربية باللباس المدني فرّقوا بالقوة تظاهرة لمطالبين بالاستقلال، مساء السبت، في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.

وقال حمود أغيليد، المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المتظاهرين المقدر عددهم بنحو 100 من رجال ونساء تجمعوا في حي معتلة «هوجموا من قبل الشرطة وخصوصًا عناصر باللباس المدني»، موضحًا أن قوات الأمن حاولت في البداية منع التجمع.

وكان المتظاهرون، الذين لم يصب أحد منهم بجروح بالغة، بحسب «أغيليد»، يطالبون بالإفراج عن سجناء سياسيين وتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان.

وتعذّر الاتصال بالسلطات المغربية على الفور للحصول على تعليقها، لكن وكالة الأنباء المغربية نقلت في بيان أن بلدية العيون اتهمت نائبًا بريطانيًا هو جيرمي كوربين بأنه سعى إلى «حض السكان على الشغب على الطريق العام».

و«كوربين»، الذي يترأس مجموعة برلمانية مكلفة بلفت الانتباه إلى الوضع في الصحراء الغربية، كان موجودًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في العيون.

وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني، وحملت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم «بوليساريو» السلاح من أجل الحصول على الاستقلال حتى فرضت الأمم المتحدة وفقًا لإطلاق النار في عام 1991.

ويقترح المغرب حكمًا ذاتيًا موسعًا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة «البوليساريو» التي تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

وتنتشر بعثة للأمم المتحدة منذ عام 1991، وفي أبريل 2013 مدد مجلس الأمن الدولي مهمتها وحض المغرب على احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل في الصحراء الغربية دون أن يكلف بعثة الأمم المتحدة التحقيق في هذا المجال كما ترغب واشنطن.