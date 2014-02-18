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كل ما قيل قبل موقعة سيتي وبرشلونة

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كل ما قيل قبل موقعة سيتي وبرشلونة كل ما قيل قبل موقعة سيتي وبرشلونة

المواجهة المنتظرة بين برشلونة ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء كانت الوجبة الرئيسية لكل وسائل الإعلام يوم الاثنين.

ويستعرض FilGoal.com تصريحات لاعبي ومدربي الفريقين قبل مواجهة الذهاب على ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء.

ويقتنع برشلونة أن: مواجهة سيتي ستتطلب منا الكثير

ويثق خيسوس نافاس أن فريقه: سيضع برشلونة تحت ضغط كبير

أما يايا توريه فأنه يرى أن: مانشستر سيتي قادر على صناعة تاريخ جديد في أوروبا

وبسبب قوة هجوم السيتيزنز قال فابريجاس: علينا أن ندافع بشكل أفضل أمام سيتي

وأوضح زاباليت أنه : يستطيع اقناع ميسي بالانتقال لمان سيتي

ويرى سيلفا أن: برشلونة فريق رائع لكن علينا مواجهته بطريقتنا

وقال بيليجريني المدير الفني لسيتي: لن نغير من أسلوبنا أو شخصيتنا أمام برشلونة

ورد عليه تاتا مارتينو المدرير الفني للبلوجرانا: برشلونة سيلعب على الاستحواذ في أرض سيتي

وفي خطوة فريدة، أطلق مانشستر سيتي تطبيق مخصص لمشجعي برشلونة

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