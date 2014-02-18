الاشتباه في 9 اشخاص صوروا مديرية امن بورسعيد دون تصاريح مسبقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط 9 مصورين وبحوزتهم 9 كاميرات حديثة بعد الاشتباه بهم أثناء تصوير مبنى مديرية أمن المحافظة من إحدى الكافيتريات القريبة من موقع المديرية.

وكان قد تم الاشتباه فى عدد من الأشخاص يعتلون إحدى المنشآت السكنية القريبة من مديرية الأمن ويلتقطون صورًا لمبنى مديرية الأمن فتم إخطار القيادات الأمنية.

توجهت قوات مديرية الأمن مدعومة بضباط البحث الجنائى والمجموعات القتالية إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 5 كاميرات ذات تقنية عالية، وتم اصطحابهم إلى إدارة البحث لفحصهم والكشف عن هويتهم وأسباب تواجدهم فى المكان موقع البلاغ.

أ ش أ