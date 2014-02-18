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نجم الصفاقسي: لا نخشى جماهير الأهلي

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نجم الصفاقسي: لا نخشى جماهير الأهلي نجم الصفاقسي: لا نخشى جماهير الأهلي

أكد فخر الدين بن يوسف مهاجم الصفاقسي التونسي أن فريقه لا يخشى الحضور الجماهيري لأنصار الأهلي في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

وقال بن يوسف لـFilGoal.com "لا نخشى إقامة المباراة بحضور الجماهير، اعتدنا على مواجهة الجماهير في تونس وتوجنا بالألقاب".

وتابع "فزنا بالدوري على حساب الترجي والنجم الساحلي وأمام جماهيرهم، ونعلم جيدا كيف نتعامل مع الأمر".

ويستضيف الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره الصفاقسي في كأس السوبر الإفريقي يوم الخميس على استاد القاهرة.

وأضاف يوسف "الجماهير المصرية عاشقة لكرة القدم، وتشجع بحماس يجعل أي لاعب يتمنى اللعب أمامهم".

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