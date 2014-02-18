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فرار مقاتلى جماعة الشباب الصومالية إثر تقدم قوات إثيوبية اتجاه مدينة الحضر

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فرار مقاتلى جماعة الشباب الصومالية إثر تقدم قوات إثيوبية اتجاه مدينة الحضر فرار مقاتلى جماعة الشباب الصومالية إثر تقدم قوات إثيوبية اتجاه مدينة الحضر

أفادت تقارير اخبارية بأن مقاتلى جماعة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة بدأوا فى الفرار من مدينة الحضر بجنوب غرب الصومال إثر عبور كتائب من قوات الدفاع الاثيوبية للحدود إلى داخل الصومال.

ونقل مركز ” والتا ” الاعلامى الاثيوبى اليوم عن شهود عيان قولهم إن جنوداً إثيوبيين يستقلون عربات مدفعية ودبابات قتالية يتقدمون صوب مدينة الحضر.

وقال شهود العيان انهم لاحظوا أن مقاتلى جماعة الشباب كانوا يستعدون للانسحاب منذ يومين.

وأشار المركز الاعلامى الاثيوبى إلى أن أكثر من أربعة آلاف جندى إثيوبى كانوا قد إنضموا رسمياً الى بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال يوم الثانى والعشرين من شهر يناير الماضى.
> أ ش أ

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