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قتيل في حادث تحطم طائرة لـ«الهجرة الدولية» في جنوب السودان

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الإثنين، أن طائرة للمنظمة تحطمت في جنوب السودان، مما أسفر عن قتيل و3 جرحى.

وقالت المنظمة إن الطائرة التي كانت تحمل مساعدات لضحايا النزاع في هذا البلد، وكانت متجهة من العاصمة «جوبا» إلى مدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، تحطمت أثناء هبوطها.

وأضافت أن «جناح الطائرة اصطدم بسيارات متوقفة على المدرج ما تسبب باندلاع حريق»، لافتة إلى «مقتل أحد أفراد الطاقم، وإصابة 3 على أن يتم نقلهم جميعًا إلى جوبا.

وأعرب ممثل منظمة الهجرة الدولية في جنوب السودان، ديفيد ديرتيك، عن حزنه، موضحًا أن أفراد الطاقم كان دورهم حيويًا لمساعدة بعض السودانيين الجنوبيين.

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